2023-12-30 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لە شاری بەغداد نوێنەرانی مامۆستایانی ناڕازی لەگەڵ محەمەد شیاع سودانی سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبوونەوە سەرچاوەیەکیش لە کۆبوونەوەکەوە…

The post کۆبوونەوەی مامۆستایانی ناڕازی لەگەڵ سودانی ئەرێنی و مژدەبەخش بووە appeared first on Esta Media Network.