2023-12-30 17:44:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لە گوندی بێدارون_ی سنووری قەزای مێرگەسۆر ئۆتۆمبێلێکی جۆری نیسان سێنترا ئاگری گرت و بەتەواوی سووتا. بەڕێوەبەرایەتیی بەرگریی…

