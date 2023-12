2023-12-30 18:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری كەلار كارگەیەكی بەرهەمهێنانی قارچك، ساڵانە 1500 تۆن قارچك بەرهەمدەهێنێت، جگە لە ناردنی بۆ بازاڕە ناوخۆییەكان هەناردەی…

