2023-12-30 18:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری سەنتەری فریاكەوتنی خێرای سلێمانی رایدەگەیەنێت، سەرجەم تیمەكان و ئەمبووڵانسەكانمان خراونەتە حاڵەتی ئامادەباشیەوە بەمەبەستی بەهاناوەچوونی هاوڵاتییان لە هەر…

The post سەرجەم تیمەكانی فریاكەوتنی خێرای سلێمانی خرانە حاڵەتی ئامادەباشییەوە appeared first on Esta Media Network.