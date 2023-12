2023-12-30 20:34:06 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نوێنەری چاودێریی بازرگانیی لە قائیمقامییەتی سلێمانی رایدەگەیەنێت، بڕیاردرا لە ساڵی نوێوە 10 نان بە هەزار دینار بە هاوڵاتییان…

