2023-12-30 21:40:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بافڵ جەلال تاڵەبانی ‎سەرۆكی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان بۆ كۆچی دوایی (فریاد هیرانی) نووسەر، رۆژنامەنووس و پێشمەرگە پەیامێكی بڵاوكردەوە…

