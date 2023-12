2023-12-31 11:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی حكومەتی هەرێم رایدەگەیەنێت، شەوی رابردوو بە دوو درۆنی بۆمبڕێژكراو هێرشكرایەسەر بارەگایەكی هێزی پێشمەرگە لە پیرمام. پێشەوا هەورامانی،…

