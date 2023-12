2023-12-31 14:30:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ساڵی 2023 بۆ ناوچە جیاجیاكانی جیهان پڕ رووداو بوو، دیارترین ئەو رووداوانەش ئەمانەن: – لە 6ی شوبات بومەلەرزەیەك…

The post دیارترین رووداوەكانی جیهان لە ساڵی 2023دا appeared first on Esta Media Network.