2023-12-31 20:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی هەڵەبجە رایدەگەیەنێت، بەهۆی وەرگەڕانی ئۆتۆمبێلێكەوە لەسەر ڕێگای هەڵەبجە بۆ هەورامان سێ كەس برینداربوون. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی…

The post هەڵەبجە.. لە رووداوێكی هاتوچۆدا 3 كەس برینداربوون appeared first on Esta Media Network.