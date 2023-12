2023-12-31 23:40:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وتەبێژی بەڕێوەبەرایەتیی گەشتوگوزاری سلێمانی رایدەگەیەنێت، لە ماوەی 5 رۆژدا 45 هەزار گەشتیار لە پارێزگاكانی ناوەڕاست و باشووری عێراقەوە…

