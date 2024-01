2024-01-01 10:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لێپرسراوی راگەیاندن و پەیوەندییەکانی پۆلیسی سلێمانی رایگەیاند، سلێمانی بە ئارامترین شێوە شەوی سەری ساڵی بەڕێکرد و ئەو پلانە…

