2024-01-01 10:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی هەولێر بڵاویکردەوە، لە شەوی سەری ساڵدا 54 کەس بە هۆکاری جیاواز برینداربوون. بەڕێوەبەرایەتیی تەندروستیی هەولێر لە…

