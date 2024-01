2024-01-01 10:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای 52 ساڵ لە حوکمی وڵاتەکەی، مارگرێتی دووەم شاژنی دانیمارک دەستبەرداربوونی لە کورسی شاهانەیی راگەیاند. مارگرێتی دووەم، لە…

