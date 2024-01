2024-01-01 11:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەری سەنتەری فریاکەوتنی خێرای سلێمانی رایدەگەیەنێت، “هیچ ساڵێک هێندەی ئەمساڵ پێشوازی ساڵی نوێ لە سلێمانی ئارام نەبووە”. سامان…

