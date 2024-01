2024-01-01 13:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە شاری کەرکوک، پیاوێک دوای بڕینەوەی دار بە کۆسەرە گیانیلەدەستدا، کەسوکارەکەشی دەڵێن بەهۆی هەڵەی پزیشکییەوە بووە و سکاڵا…

The post پیاوێک بەهۆی داربڕینەوە گیانیلەدەستدا appeared first on Esta Media Network.