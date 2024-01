2024-01-01 13:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە ساڵی 2023 نزیکەی 25 هەزار منداڵ لە پارێزگای سلێمانی لەدایکبوون. بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی تەندروستیی سلێمانی رایگەیاند، لە ساڵی…

