2024-01-01 14:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێی ئەرجەنتین رایگەیاند، هەڵبژاردەی ئەرجەنتین بڕیاریداوە پێدانی درێسی ژمارە 10 دوای لێۆنێل میسی رابگرێت و…

The post دوای میسی کەس درێسی ژمارەی 10ی ئەرجەنتین ناپۆشێت appeared first on Esta Media Network.