2024-01-01 15:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە یەکەم کاتژمێری ساڵی نوێدا لە کەرکوک 52 منداڵ لەدایکبوون، لە شەوی سەری ساڵیشدا دوو کەس برینداربوون. فەرمانگەی…

