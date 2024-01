2024-01-01 16:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەمڕۆ لە دوو رووداوی هاتوچۆدا لە قەزای کەلار سێ کەس برینداربوون کە ماتۆڕسوار بوون. بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی گەرمیان بڵاویکردەوە،…

