2024-01-01 17:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

زانایانی پەیمانگای کارۆلینسکای سویدی توانیان ڤاکسینێکی نوێ دژی هەموو جۆرەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا دروست بکەن. گۆڤاری bioRxiv وردەکارییەکانی ئەو…

The post دروستکردنی ڤاکسینێک دژی هەموو جۆرەکانی ڤایرۆسی کۆرۆنا راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.