2024-01-01 17:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری ناوخۆی فەرەنسا رایگەیاند، “لە شەوی سەری ساڵدا زیاتر لە 380 کەس دەستگیرکراون و 745 ئۆتۆمبێلیش سووتێنراون”. جیراڵد…

