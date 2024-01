2024-01-01 17:30:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وڵاتی قەتەر ئاسانکاری لە پێدانی ڤیزای وڵاتەکەی دەکات بۆ ئەو کەسانەی بەمەبەستی هاندانی هەڵبژاردەی نیشتیمانی عێراق دەچنە ئەو…

