2024-01-01 19:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی دهۆک لەبارەی ئەو ئۆتۆمبێلانەی ژمارەیان کاتییە هاوڵاتییان ئاگاداردەکاتەوە و دەڵێت، “سبەینێ مامەڵە بۆ ئەو ئۆتۆمبێلانە ناکرێت”.…

