2024-01-01 20:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

فەرماندەی پۆلیسی کەرکوک رایگەیاند، “دوێنی چوار کەسمان دەستگیرکردووە کە یەکێکیان تۆمەتباری کوشتنی پۆلیسەکەی کەرکوکە”. لیوا کاوە غەریب، فەرماندەی…

