2024-01-01 22:15:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆکی ئەنجومەنی کارگێڕی کۆمپانیای هواوی چینی رایگەیاندووە، پێشبینی دەکات داهاتی کۆمپانیاکەیان لە ساڵی 2023 دا نزیکەی 700 ملیار…

The post لە ساڵی 2023 دا داهاتی کۆمپانیای هواوی 9٪ زیادیکردووە appeared first on Esta Media Network.