2024-01-02 10:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە لەرێگەی درۆنەوە هێرشکرایەوە سەر فڕۆکەخانەی هەولێر و سیستمی بەرپەرچدانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە ئاسمانەوە تەقاندییەوە. پەیامنێری…

