2024-01-02 15:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یاریدەدەری بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی رایگەیاند، لە ئایندەیەکی نزیکدا پرۆسەی خوێندن دەستپێدەکاتەوە. عومەر محەمەد ئەمین بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی بە…

The post یاریدەدەری بەڕێوەبەری پەروەردەی سلێمانی: پرۆسەی خوێندن دەستپێدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.