2024-01-02 15:00:09 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

هەتاکو سەرەتای ئەمساڵ نزیکەی 207 ملیۆن لیتر نەوت بەسەر هاوڵاتییاندا دابەشکراوە. وەزارەتی سامانە سروشتییەکان لە راگەیاندراوێکدا بڵاویکردەوە، تا…

