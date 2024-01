2024-01-02 17:05:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی بەرگریی عێراق داوا لەو كەسانە دەکات کە ناویان وەك خۆبەخش بە پلەی سەرباز هاتووەتەوە پشكنین ئەنجامبدەن. وەزارەتی…

