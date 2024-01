2024-01-02 19:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمەڵەی یارییە ئاگرینەکانی هۆڵاندا بڵاویکردووەتەوە، ئەمساڵ بۆ بۆنەی سەری ساڵ هۆڵەندییەکان زیاتر لە 105 ملیۆن دۆلاریان خەرجکردووە لە…

The post هۆڵەندییەکان زیاتر لە 105 ملیۆن یۆرۆیان لە یاریی ئاگریندا خەرجکردووە appeared first on Esta Media Network.