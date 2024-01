2024-01-02 19:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

شۆفێرێك كە كچە خوێندكارێكی كرد بەژێرەوە و هەڵاتبوو، لەلایەن هێزەكانی پۆلیسی كەركوكەوە دەستگیركرا. بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی پارێزگای كەركوك رایگەیاند،…

The post شۆفێرێكی هەڵاتوو كە خوێندكارێكی كردبوو بەژێرەوە دەستگیركرا appeared first on Esta Media Network.