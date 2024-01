2024-01-02 21:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك وەزیرانی عێراق رایدەگەیەنێت، هەنگاوی گرنگمان لە بواری چاكسازیدا ناوە و دەشڵێت، رێگە بە هیچ لایەنێکی ناوخۆیی و…

The post سودانی: رێگە بەهیچ لایەك نادەین لەمپەر لەبەردەم کاری حکومەتدا دروستبکات appeared first on Esta Media Network.