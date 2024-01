2024-01-02 21:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

یەکێتیی تۆپی پێی سعودییە رایگەیاند، لە وەرزی نوێی 2024-2025دا ژمارەی یاریزانە پیشەگەرە بیانییەکان بۆ 10 یاریزان لە هەر…

The post سعودیە ژمارەی یاریزانانی پیشەگەری بیانی لە یانەکاندا بەرزدەکاتەوە appeared first on Esta Media Network.