2024-01-03 10:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

کۆمپانیای هەڵکەندنی بیرە نەوتەکانی سەر بە وەزارەتی نەوتی عێراق ئاشکرایکرد، لە ساڵی 2023 دا لە 199 بیرە نەوتدا…

The post عێراق.. لە ساڵی رابردوودا 67 بیرە نەوت هەڵکەندراون appeared first on Esta Media Network.