2024-01-03 10:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دەسەڵاتدارانی ژاپۆن رایانگەیاند، ژمارەی ئەو کەسانەی بەهۆی بوومەلەرزە وێرانکەرەکەی ڕۆژی دووشەممەی رابردووەوە گیانیان لەدەستدا لە ناوەڕاستی ژاپۆن بۆ…

The post ژمارەی ئەو کەسانەی بەهۆی بوومەلەرزەکەی ژاپۆنەوە گیانیان لەدەستدا زیادیانکردووە appeared first on Esta Media Network.