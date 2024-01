2024-01-03 10:35:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی هاتوچۆی عێراق بڵاویکردەوە، لە ساڵی 2023 دا ژمارەی سەرپێچییەکانی هاتوچۆ زۆر زیادیانکردووە و بەو هۆیەشەوە نیوەی ئەو…

The post هاتوچۆی عێراق: ساڵی رابردوو نیوەی ئۆتۆمبێلەکانی عێراق غەرامە کراون appeared first on Esta Media Network.