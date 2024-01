2024-01-03 14:45:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزارەتی پلاندانانی عێراق پێکهێنانی لیژنەیەکی هاوبەشی لەگەڵ وەزارەتەکانی ناوخۆ و بازرگانی و دەروازە سنوورییەکان راگەیاند بۆ کۆنترۆڵکردنی هاوردەی…

