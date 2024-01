2024-01-03 16:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لیستی ئەو سوودانەی لە ئەنجامدانی وەرزشی بە بەرنامە دەستدەکەوێت، شتێکی دیکەی بۆ زیاد بوو، ئەویش قەبارەی ئەو بەشەی…

The post توێژینەوەیەک: ئەو کەسانەی وەرزشێکی بە بەرنامە دەکەن قەبارەی مێشکیان گەورەترە appeared first on Esta Media Network.