2024-01-03 16:50:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

دوای تۆمارکردنی ئاستێکی پێوانەی گەرمی لە ساڵی 2023 زانایانی کەشوهەوا پێشبینیدەکەن ساڵی 2024 گەرمترین ساڵ بێت. بەپێی راپۆرتێکی…

