2024-01-03 18:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

باڵیۆزخانەی ئەمریكا لە عێراق هانی عێراقییەكان دەدات بۆ دروستكردنی هەژماری بانكی. باڵیۆزخانەی ئەمریكا لە عێراق بابەتێكی بڵاویكردووەتەوە، خزمەتگوزارییە…

The post ئەمریكا داوای دروستكردنی كارتی بانكی لە عێراقییەكان دەكات appeared first on Esta Media Network.