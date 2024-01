2024-01-03 18:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

نووسینگەی ئەدهەم بارزانی رایدەگەیەنێت، ئەم وڵاتە بووە بە زیندانێك بۆ ئەوانەی پێچەوانەی دەسەڵات بیردەكەنەوە. نووسینگەی ئەدھەم بارزانی لە…

