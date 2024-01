2024-01-03 18:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

كۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەكان لە بەراوردكردنی دەنگەكان لە نێوان ئەلیكترۆنی و دەستی بەردەوامە و وتەبێژی كۆمسیۆنیش رایدەگەیەنێت، “تائێستا…

The post وتەبێژی كۆمسیۆن: عێراق هەڵبژاردنێكی پاك و بێگەردی بەڕێكرد appeared first on Esta Media Network.