2024-01-03 18:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

وەزیری نەوتی عێراق رایدەگەیەنێت، كاردەكەین بۆ دەستپێكردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێم لە رێگای بەندەری جەیهانی توركیاوە بە مەبەستی زیادكردنی…

