2024-01-03 20:25:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ژمارەی گیانلەدەستدا بە تەقینەوەكەی كۆماری ئیسلامیی ئێران بەرزبووەوە و ماتەمینيی گشتیش راگەیەندرا. میدیاكانی كۆماری ئیسلامیی ئێران بڵاویانكردووەتەوە، ژمارەی…

The post ئێران.. ماتەمینیی گشتیی راگەیەندرا appeared first on Esta Media Network.