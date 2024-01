2024-01-03 21:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بڕیارە سبەی پێنجشەممە، ئیبراهیم رەئیسی سەرۆك كۆماری ئێران بە سەردانێكی رەسمی بچێتە ئەنكەرە و چەند پرسێكی تایبەت بە…

The post پێنجشەممە سەرۆكی ئێران و شەممە وەزیری دەرەوەی ئەمریكا دەچنە توركیا appeared first on Esta Media Network.