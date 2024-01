2024-01-03 21:50:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

ئەندامێكی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق رایدەگەیەنێت، بە نووسراوێكی رەسمی داوامان لە سەرۆك وەزیرانی عێراق كردووە كە…

