2024-01-03 23:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی هۆكاری بڕانی كارەبای گەڕەكێك ئاشكرادەكات. بەپێی راگەیەندراوێكی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی كارەبای سلێمانی كە وێنەیەكی دەست…

The post راگەیەندراوێك لە كارەبای سلێمانییەوە appeared first on Esta Media Network.