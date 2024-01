2024-01-03 23:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆك كۆماری توركیا پەیامێكی سەرەخۆشی ئاراستەی كۆماری ئیسلامیی ئێران دەكات. رەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆك كۆماری توركیا رایگەیاند،”بە داخێكی…

