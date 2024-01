2024-01-03 23:45:07 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

سەرۆكایەتیی كۆمار راگەیەندراوێك لەبارەی تەقینەوەكانی پارێزگای كرمان لە كۆماری ئیسلامیی ئێران بڵادەكاتەوە و ئیدانەی ئەو پەلامارە دەكات. سەرۆكایەتیی…

The post سەرۆكایەتيی كۆمار: ئیدانەی كردەوە تیرۆریستییەكەی شاری كرمان دەكەین appeared first on Esta Media Network.