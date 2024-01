2024-01-04 09:10:08 - سەرچاوە: تۆڕی میدیای ئێستا

لە سەرەتای ئەم وەرزەدا جیرۆنا بە ئاستێکی بەرز دەرکەوت و یەک لەدوای یەک بردنەوەی بەدەستدەهێنا، هەمووان پێیانوابوو، ئەم…

The post کێ دەتوانێت جیرۆنا رابگرێت؟ appeared first on Esta Media Network.